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В Самаре простились с председателем Совета ветеранов ГУ МЧС СОи Николаем Солдатовым
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В Самаре простились с председателем Совета ветеранов ГУ МЧС СОи Николаем Солдатовым

21 января 2023 15:38
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21 января в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялась церемония прощания.

21 января в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялась церемония прощания с Николаем Лаврентьевичем Солдатовым, который ушел из жизни на 81-ом году.

В траурных мероприятиях приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, секретарь Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» генерал-майор в отставке Василий Сисенко, заместитель председателя Совета ветеранов Главного управления Николай Кичайкин, первый заместитель председателя Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Александр Антипов, а также родные, близкие, личный состав Главного управления, члены союза генералов,

«Николай Лаврентьевич был для нас старшим товарищем, учителем, другом, готовым всегда прийти на помощь. В 2014 году Николай Лаврентьевич возглавил ветеранскую организацию в Главном управлении, где объединил пожарных, спасателей, военнослужащих гражданской обороны. Под руководством Николая Лаврентьевича ветеранская организация получила высокую оценку на территории нашего округа. – сказал Олег Бойко. – Это тяжелая утрата для нас, мы вспоминаем Николая Лаврентьевича всегда полного сил и оптимизма, и мы сохраним память о нем навсегда».

Николай Лаврентьевич родился 27 июня 1942 года в Татарстане. Посвятил свою жизнь службе Родине и закончил военную службу в должности генерал-майора авиации. Входил в состав Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары». С 2014 года возглавлял Общественную организацию ветеранов (пенсионеров) Совета ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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