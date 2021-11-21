В Самаре простились с легендарным футболистом Денисом Ковбой

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В Самаре простились с легендой "Крыльев Советов", футболистом Денисом Ковбой. Проводить в последний путь игрока пришли родные, друзья, бывшие одноклубники и болельщики.

В храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошла панихида.

Гроб с телом Дениса Ковбы проводили аплодисментами. Болельщики поблагодарили за все минуты радости, которые спортсмен подарил самарским любителям футбола своим мастерством и самоотдачей.

Спортивный комментатор Андрей Миронов отметил:

- Это большая потеря для самарского футбола, для российского футбола, для белорусского футбола. Ушел человек, который стал легендой не только в нашем городе. Про него знают по всей стране и в Белоруссии. Он ушел очень рано. Как игрок он реализовался и стал легендой, но мы надеялись, что он еще и как тренер тоже завоюет определенные высоты. Это серьезная потеря, но я уверен, что в истории клуба и сердцах болельщиков он остается навсегда.

Дениса Ковбу похоронили на Рубежном кладбище, на Аллее ветеранов ПФК "Крылья Советов", передает Sova.info.

Фото: Sova.info