Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 42 года.
Умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов
До этого рекорд принадлежит музыкантам из России: в 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн России.
Рекорд Гиннесса: в Венесуэле дали рекордный концерт с участием более 12 тысяч музыкантов
Гроб с телом футболиста проводили аплодисментами.
В Самаре простились с легендарным футболистом Денисом Ковбой
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в работе на благо нашей родной губернии, на благо России!
Дмитрий Азаров поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Глава Роскосмоса подчеркнул, что РФ ни от кого не отстает в плане военного космоса.
Рогозин заявил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие
Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
МЧС СО: впереди ледостав — помните о безопасности
Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Татаурова
При осмотре автомобиля были найдены две лопаты и веревка. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.
В Ленинградской области тело мужчины выпало из багажника иномарки во время ДТП 
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре простились с легендарным футболистом Денисом Ковбой

21 ноября 2021 17:39
157
Гроб с телом футболиста проводили аплодисментами.

В Самаре простились с легендой "Крыльев Советов", футболистом Денисом Ковбой. Проводить в последний путь игрока пришли родные, друзья, бывшие одноклубники и болельщики.

В храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошла панихида.

Гроб с телом Дениса Ковбы проводили аплодисментами. Болельщики поблагодарили за все минуты радости, которые спортсмен подарил самарским любителям футбола своим мастерством и самоотдачей.

Спортивный комментатор Андрей Миронов отметил:

- Это большая потеря для самарского футбола, для российского футбола, для белорусского футбола. Ушел человек, который стал легендой не только в нашем городе. Про него знают по всей стране и в Белоруссии. Он ушел очень рано. Как игрок он реализовался и стал легендой, но мы надеялись, что он еще и как тренер тоже завоюет определенные высоты. Это серьезная потеря, но я уверен, что в истории клуба и сердцах болельщиков он остается навсегда.

Дениса Ковбу похоронили на Рубежном кладбище, на Аллее ветеранов ПФК "Крылья Советов", передает Sova.info.

 

 Фото: Sova.info

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В интервью клубной пресс-службе он поделился эмоциями от матча против "Урала" (1:1), а также подвел итоги первого круга.
20 ноября 2021, 23:06
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов: Постараемся реабилитироваться в матче с "Нижним Новгородом"
В интервью клубной пресс-службе он поделился эмоциями от матча против "Урала" (1:1), а также подвел итоги первого круга.
Футбол в Самаре
699
На 59 минуте матча Артем Мамин переправил мяч в сетку собственных ворот – 1:0.
20 ноября 2021, 16:44
"Крылья Советов" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" - 1:1
На 59 минуте матча Артем Мамин переправил мяч в сетку собственных ворот – 1:0. Футбол в Самаре
712
Следующий матч наша команда проведет на выезде 26 ноября против "Нижнего Новгорода".    
19 ноября 2021, 18:43
Молодежка "Крыльев Советов" на своем поле крупно уступила "Спартаку" - 3:0
Следующий матч наша команда проведет на выезде 26 ноября против "Нижнего Новгорода".     Футбол в Самаре
653
В центре внимания
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
353
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
737
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
743
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
20 ноября 2021  11:15
Дмитрий Орлов: власти Самарской области эффективно противостоят пандемии
801
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
20 ноября 2021  10:02
В Самарской области ожидается ветер и мокрый снег
731
Весь список