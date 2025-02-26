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В Самаре прошёл областной чемпионат по спортивной версии «Своей игры»

26 февраля 2025 17:36
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Участие в турнире приняли 18 человек – как многократные победители фестивалей интеллектуальных игр, так и  дебютанты – учащиеся лицеев и колледжей.

В столице региона состоялся чемпионат Самарской области по спортивной версии «Своей игры». Участие в турнире приняли 18 человек – как многократные победители фестивалей интеллектуальных игр, участники известных телепрограмм, призёры популярных квизов и викторин, так и юные дебютанты – учащиеся лицеев и колледжей.

Так, в числе претендентов были гроссмейстер и чемпион телевизионной «Своей игры» 2017 года Александр Беляев, участник программы на телеканале МИР и чемпион России по барной викторине «Квиз, плиз!» Пëтр Степанов, многолетний участник телевизионных программ на Первом канале и НТВ Владислав Лихачёв, участник телепрограмм и финалист чемпионата России по географии Виталий Олемской, участник телепрограммы на Первом канале Владислав Филазапович, другие сильные знатоки и эрудиты.

Чемпионат проходил при содействии Самарской региональной общественной организации – центра реализации проектов «Молодёжь Самары», департамента культуры и молодёжной политики администрации городского округа Самара, Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького и культурного пространства «Горький Центр».

В оргкомитет чемпионата вошли Илья Анисимов, Владислав Лихачёв, Антон Понкратов, Мария Марьясова. Редакторами вопросов выступили Евгений Быстров (Саратовская область, г. Балаково) и Виталий Мальцев (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой).

Генеральным партнёром игры выступила знаменитая гостиница «Бристоль-Жигули», партнёром игры – известный самарский изготовитель квадратной пиццы.

Турнир проходил в культурном пространстве «Горький Центр» на двух игровых площадках. Соревнования предусматривали круговую систему из поединков по три участника, благодаря которой каждый эрудит сыграл по несколько встреч с каждым соперником. Всего за четыре с половиной часа было проведено 25 боёв, разыграно 570 вопросов разной степени сложности в 114 темах.

Чемпионом Самарской области по «Своей игре» 2025 года стал сотрудник IT-компании Александр Беляев, серебро у менеджера книжного магазина Владимира Бурдаева, бронзовым призёром стал преподаватель вуза Александр Штриков.

Победители также представят наш регион в личном и командном зачёте на окружном чемпионате, который включен в программу фестиваля интеллектуальных игр «ОКНО-2025» в Нижнем Новгороде и состоится
17-18 мая 2025 года.

И если знатокам со столь разными стилями игры будет ещё непросто выработать общую победную стратегию в командном зачёте, то в индивидуальных состязаниях есть достойные примеры прошлых лет от земляков: например, Дмитрий Борок в 2002-2010 годах становился чемпионом Поволжской лиги шесть раз – это ровно половина от двенадцати «золотых» наград самарцев за всю историю окружного чемпионата!

Также напомним, что в 2025 году самарская команда знатоков «Б-52» (капитан Владислав Лихачёв) претендует на выход в финал Чемпионата России по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

 

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара

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