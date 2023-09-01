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В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летнего юбилея Куйбышевского района

1 сентября 2023 15:34
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Район богат мощным промышленным потенциалом. На его территории действуют крупные предприятия, которые вносят вклад в развитие всей отечественной экономики.

В четверг, 31 августа, во Дворце культуры «Нефтяник» прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летнего юбилея Куйбышевского района.

Куйбышевский район был создан 10 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на месте бывшего пристанционного поселка «Кряж», поселка «Засамарская Слобода» и прилегающих к ним земель в связи с необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего завода.

Елена Лапушкина отметила, что район богат мощным промышленным потенциалом. На его территории действуют крупные предприятия, которые вносят вклад в развитие всей отечественной экономики. 

Благодаря реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным, и поддержке главы региона в Куйбышевском районе ведется строительство новой школы на 1100 мест, готовится к открытию новый бассейн.

Активно участвует Куйбышевский район и в программах благоустройства. За несколько лет здесь были обновлены более 40 дворовых территорий, такие общественные пространства, как сквер Речников, сквер им. Куйбышева, Ерик Парк. Реализация проектов стала возможной благодаря активному участию жителей в нацпроекте «Жилье и городская среда», Губернаторскому проекту «СОдействие», программах инициативного бюджетирования. 

Кроме того, жители Куйбышевского принимают участие в благотворительных сборах гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных граждан и участников специальной военной операции.

«Сегодня, пользуясь случаем, я бы хотела сказать особые слова благодарности, признательности и уважения жителям Куйбышевского района. Вы не только трудитесь на своих рабочих местах, не только решаете какие-то свои личные вопросы, но вы умеете объединяться. А сейчас это крайне важно. Очень важно всем показать, что мы едины. Показать всем силу нашего духа, нашу доброту. Я благодарю всех тех, кто без каких-либо просьб и распоряжений объединился и помогает нашим парням, которые выполняют свой долг», - подчеркнула глава Самары.

После поздравления официальных лиц состоялась церемония награждения. За плодотворную работу, достижение высоких результатов в трудовой, за многолетний безупречный труд на благо города были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. 

 

Фото:   администрация Самары

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