В Самаре прошла Всероссийская акция "Лучи Победы"

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Дата проведения акции выбрана не случайно. В этот день в 1945 году в Москве прошел Парад Победы. Помимо самого шествия в этот день в 23:00 ночное небо над Москвой осветили 5 прожекторных колец. Лучи символизировали свет праздника, радости и победы.

В Самаре "Лучи Победы" можно было увидеть у штурмовика ИЛ-2 и монумента на площади Славы.

Торжественное мероприятие началось в 22:30 с выступления духового оркестра, а само световое действо – в 23.00. Лучи освещали небо 35 минут, как в Москве в 1945 году.

Акция «Лучи Победы» проходит в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей России и призвана напомнить о подвиге, мужестве и героизме советского народа во время Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Самары