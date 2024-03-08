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В Самаре прошла акция «Цветы для автоледи»

8 марта 2024 13:26
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В Самаре прошла акция «Цветы для автоледи»

Цветы, искренние поздравления и другие сюрпризы в преддверии Международного женского дня давно стали доброй традицией. И этот год не стал исключением.

Так, в Самаре на кануне весеннего праздника, придя в регистрационно-экзаменационное подразделение с целью получения водительского удостоверения, жительницы областного центра неожиданно для себя, стали участницами акции МВД «Цветы для автоледи», организованной сотрудниками полиции и представителями Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре. Заместитель начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Михаил Лепский поздравил представительниц прекрасного пола, успешно сдавших квалификационные экзамены на право управления транспортным средством и с наступающим праздником. Вручил водительские удостоверения, цветы и подарки. При вручении заветных документов, Михаил Александрович ответил на интересующие вопросы и пожелал быть самыми законопослушными водителями на дорогах: «От того, насколько вы будете внимательны за рулем, зависят не только ваша безопасность, но и здоровье других участников дорожного движения, в том числе и ваших детей». Общественный совет при Управлении МВД России по городу Самаре в лице Константина Ведерникова также присоединился к поздравлениям: «Получение первого водительского удостоверения – для каждого автолюбителя важное событие. Этому предшествовал непростой период обучения, серьёзные экзамены на знание правил дорожного движения, теории и практики вождения. Желаем автолюбительницам благополучия и безопасных дорог».

Сотрудники Госавтоинспекции города Самара вышли на дорогу с приятной миссией – поздравить женщин с наступающим праздником и подарить им хорошее настроение. Инспекторы ДПС останавливали автомобили с женщинами за рулем и вместо проверки документов, вручали цветы, а также напоминали всем участникам акции о необходимости соблюдения правил дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге.

Также цветы для автоледи вручили в Большечерниговском районе, где начальник ОГИБДД подполковник полиции Максим Ализаренко вручил весенние цветы представительницам прекрасного пола. Поздравили женщин с наступающим праздником и пожелали им удачи на дороге.

В Волжском районе сотрудники полиции вместе с ребятами ЮИДовцами вручили цветы, сделанные своими руками, женщинам-водителям. Автолюбительниц поздравили с наступающим праздником и пожелали им счастья, успехов и, конечно, хороших дорог. Представитель общественного совета при ОМВД России по Волжскому району Сергей Братко отметил, что дамы за рулём самые ответственные водители. Пожелал всем дамам самого хорошего и позитивного! Также руководитель отдела Госавтоинспекции Волжского района подполковник полиции Дмитрий Баландов с коллегами и ребятами из отряда Юных инспекторов движения поздравили женщин, желали им счастья, любви, процветания, отличного настроения. Представительницам прекрасного пола начальник Госавтоинспекции дарил необычные яркие цветы из воздушных шаров, а ЮИДовцы вручали памятки по безопасности дорожного движения, просили быть внимательными и осторожными на дорогах, а также открытки, на оборотной стороне которых были собственноручно написанные пожелания в канун прекрасного Женского дня. 

 

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