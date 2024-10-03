113

В Самаре прошел Всероссийский образовательный молодёжный форум "ПрофЛекториУМ". В нём приняли участие более 250 человек из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Главный вопрос мероприятия – профессиональное выгорание медицинских работников.



"Наш форум стал площадкой для поиска оптимальных решений, ведь именно молодым лидерам предстоит развивать отрасль здравоохранения. Их энергия и идеи — это то, что движет вперед, как Профсоюз, так и общество в целом" - отметил председатель Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников.



Участники форума обсудили не только причины и способы профилактики выгорания, но и роль Профсоюза в комплексе системных мероприятий по его предотвращению. В программе были сессии на темы грамотных коммуникаций и эффективного управления конфликтами, а также мастер-классы по управлению временем.



"Наши наставники всегда готовы помочь, поделиться своим опытом и поддержать на каждом этапе", - подчеркнула председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.



Важной темой форума стала социальная поддержка медицинских работников. В регионе этому направлению уделяется повышенное внимание.



"Кадровый ресурс становится всё более важным в современной экономике. Мы стараемся не останавливаться и продолжаем совершенствовать меры поддержки и вводить новые. Среди них – переобучение фельдшеров на врачей скорой медицинской помощи, повторная выплата по наиболее востребованным специальностям, приобретение служебного жилья для медицинских работников" - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Денис Бутолин.

Меры поддержки для работников системы здравоохранения, реализуемые в Самарской области:

- программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

- единовременная выплата при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям

- в первоочередном порядке предоставление мест детям медработников в дошкольные образовательные организации

- меры социальной поддержки медицинских работников, предоставляемые муниципалитетами

- социальные выплаты на строительство или приобретение жилья на сельских территориях

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

- компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30 % от стоимости жилого помещения, но не более 600 тысяч рублей медикам, работающим в сельском местности.

Фото: минздрав СО