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Обсудили тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом РФ на 2020-2030 гг.
В Самаре прошел VI ежегодный антинаркотический форум Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
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В Самаре прошел VI ежегодный антинаркотический форум Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

27 июня 2024 22:28
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Обсудили тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом РФ на 2020-2030 гг.

26 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел VI ежегодный антинаркотический форум Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!». Около 150 человек – представителей власти, силовых структур, профильных ведомств, СМИ и общественных организаций – обсудили в областной столице тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в Самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 гг.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и направлено на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте, на оказание помощи лицам, отказавшимся от потребления запрещенных веществ.

Согласно антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2020 году, акцент в борьбе с наркоугрозами сделан через лоббирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Что предполагает слаженную работу представителей всех ветвей власти, общества и общественных институтов и создание единого пространства для реализации антинаркотических инициатив и развитие межсекторального диалога.

Так, в круглом столе VI ежегодного антинаркотического форума Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» приняли участие представители антинаркотической комиссии Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, министерства образования Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ. Почетными гостями форума стали Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения «Союз журналистов России», начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области, полковник полиции, Вячеслав Тишин, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья, Председатель Комиссии Общественной палаты Самарский области по здравоохранению, здоровому образу жизни, физической культуре и спорту Общественной палаты Самарской области, Председатель Регионального отделения Российского Красного Креста, кандидат медицинских наук, Александр Муравец.

Помимо круглого стола были также организованны зоны презентаций и тематические мастер-классы. Терапевтическое сообщество обменивалось новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей (созависимых). Каждое мероприятие проходило в формате открытой дискуссии и затрагивало самые актуальные вопросы:
- создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг, утвержденной Президентом Российской Федерации;
- снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;
- снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;
- построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

Теги: Самара

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