В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»

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10 июня в Историческом парке «Россия – моя история» прошел региональный этап молодежного чемпионата Приволжского федерального округа по «Что? Где? Когда?». Участие приняли 15 команд студентов вузов, работающей молодежи и представителей интеллектуальных клубов.

«В Самарской области очень развито движение «Что? Где? Когда?». Мне приятно видеть здесь знакомые лица – команды представителей образовательных организаций и общественных движений. Сегодня у нас проходит региональный отборочный этап окружного чемпионата по «Что? Где? Когда?». Команда-победитель представит Самарскую область на финале, который будет проходить на молодежном форуме «iВолга», там соберутся сильнейшие команды всего ПФО», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

На региональном этапе участникам чемпионата задавались 36 вопросов. По результатам подсчета правильных ответов определились следующие победители:

I место – команда «Адвокаты Паскаля» Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,

II место – команда «По Фрейду» Самарский государственный медицинский университет,

III место – команда «Политический тестостерон» общественного молодежного Парламента при Самарской Губернской Думе.

Команда «Адвокаты Паскаля», занявшая I место, попадает в окружной финал Чемпионата «Что? Где? Когда?», который пройдет на молодежном форуме ПФО «iВолга» в последней декаде июля. Там соберутся все победители региональных этапов и поборются за звания лучшей интеллектуальной команды и чемпиона Приволжского федерального округа.

«Мы не остановимся на достигнутом и надеемся, что сможем подарить две победы Самарской области: станем лучшей командой Приволжского федерального округа на Чемпионате «Что? Где? Когда?» и на окружной Интеллектуальной Олимпиаде», – поделился впечатлениями Василий Чертилин, капитан команды «Адвокаты Паскаля.