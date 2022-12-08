В Самаре прошел региональный этап конкурса "Лига Лекторов" от Российского общества "Знание"

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Региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» в Самаре прошел в городской студии Общества «Знание», расположенной в стенах Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, 6 и 7 декабря 2022 года. Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрировали навыки публичных выступлений членам регионального экспертного совета, в который вошли специалисты из самых разных сфер, близких к темам лекций конкурсантов.

Зрителями первого публичного выступления участников конкурса, организованного Российским обществом «Знание», стали члены регионального экспертного совета «Лиги Лекторов». Они оценили разработку темы лекций, форматы подачи и общую культуру самих лекторов. Результаты подведут к концу декабря, после того как чтения лекций завершатся во всех 76 городах. В следующий этап пройдут 800 лучших участников, которых будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

Выступления участников оценивали кандидат психологических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Муза Акимова, кандидат педагогических наук, директор Центра инклюзивного образования Самарского университета Ольга Воронова, тьютор Самарского университета Наталья Клементьева, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета Егор Макаров, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогических и информационных технологий Самарского государственного института культуры Татьяна Новожилова, координатор образовательной программы «КАПИТАНЫ» Самарского государственного экономического университета Екатерина Снигирь.

На открытии мероприятия к конкурсантам обратился проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Леонов.

«Сегодня в обществе сформировалась серьезная потребность на просветительскую работу. Конкурс «Лига Лекторов» направлен на поиск грамотных, опытных лекторов, уже сейчас мы видим, что есть много интересных спикеров, которые могут популярно, ярко, образно донести до студентов, школьников, простых людей, которые чем-то интересуются, новые знания. Именно интерес к знаниям и науке призвано восполнить Российское общество «Знание», - подчеркнул Михаил Леонов. - Благодарю вас за то, что вы понимаете миссию, к которой нас призвала жизнь, за то, что готовы помогать своими знаниями другим».

О задачах конкурса также высказался председатель Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» Илья Демин:

«Задача конкурса «Лига Лекторов» – найти тех просветителей, которые умеют совмещать содержательную составляющую и формально-презентационную в своих выступлениях. Мы оцениваем лекцию по тому, как лектор сумел преподнести материал и какие знание передал. Я желаю всем участникам успешно и плодотворно совмещать эти две составляющие».

Перед самарским экспертным советом выступило много интересных людей: педагоги, ученые, предприниматели, руководители общественных организаций, люди творческих профессий, специалисты по работе с детьми и молодежью, юристы, студенты.

Лидер регионального этапа – руководитель детского технопарка «Кванториум Тольятти» Багдат Тукабайов отметил высокий уровень организации мероприятия конкурса и подчеркнул:

«Миссия конкурса – собрать команду серьезных лекторов, которые будут нести знания в мир, на мой взгляд, предельно важна. Именно конкурсный формат актуален для общества, поскольку позволяет сформировать базу опытных лекторов, которые готовы делиться своими знаниями. Я решил участвовать в «Лиге Лекторов», потому что знания, которыми я обладаю, мой опыт, возможно, уникальный, нужен для современных детей, молодежи и более старшего поколения. Как показывает практика, тема, с которой я выступаю – технологии 3d-печати – хоть и известна людям, но зачастую многие не знают все возможности этих технологий. Между тем такое незнание ограничивает молодых людей при выборе профессии или, к примеру, обывателей в разрешении каких-то жизненных проблем».

Бережливый стартап, пластичное мышление, организация художественных мастер-классов, мифы о вегетососудистой дистонии, имидж судебного оратора – эти и многие другие интересные темы лекций прозвучали перед профессиональным жюри конкурса.

«Нужно делать то, что ты умеешь, и говорить от чистого сердца и, самое главное, от знания. Важно передать не то, что ты просто прочитал в интернете, а то, что ты проработал, исследовал, пропустил через себя. Например, тема моего сегодняшнего выступления «Личный цифровой бренд равен успеху организации». Этой темой я занимаюсь более 13 лет», - рассказала о своем участии в конкурсе и выборе темы руководитель социальных проектов Алевтина Бухнер.

Учитель изобразительного искусства и технологии в Техническом Лицее им. С.П.Королева Дина Шустова поделилась своими впечатлениями от мероприятия:

«Для меня участие в «Лиге Лекторов» было максимально необычно, поскольку я никогда ранее не выступала с лекциями и решила попробовать свои силы. Это было волнительно, но однозначно полезно! Я учитель изобразительного искусства и часто на своих уроках использую игротехнические приёмы, поэтому в лекции на конкурсе описала современные методы, которые нравятся и мне, и детям. Кроме того, я хотела, чтобы мое выступление было полезно и другим выступающим, членам жюри. И было очень приятно, когда несколько человек записали названия предложенных мною игр».

На Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации. Конкурсанты представляют жюри и зрителям лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Для каждого этапа участники готовят новую лекцию, их темы не повторяются.

Следующий онлайн-этап конкурса стартует в январе 2023 года. В него пройдут все победители региональных туров, имена которых объявят в конце 2022 года. Участникам предстоит подготовить новые лекции, которые увидят не только профессионалы из Экспертного совета, но и рядовые зрители, которые также смогут выразить свою симпатию выступающим.

В марте 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».

Фото: департамент информационной политики СО