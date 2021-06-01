В Самаре прошел предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

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С 26 по 29 мая в Самаре проходил предпринимательский форум «Мой бизнес 63», приуроченный ко Дню Российского предпринимательства.

В своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал необходимость поддержки представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан.

«Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - подчеркивал глава региона.

Организатором мероприятия выступило министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Ежегодно предпринимательский форум становится площадкой для встреч представителей бизнес-сообщества, обсуждения последних трендов в предпринимательстве, актуальных вопросов и современных условий работы. В этом году мы впервые провели его в нашем новом региональном центре «Мой бизнес», где созданы все условия для продуктивной и комфортной работы, - рассказал о мероприятии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Событие объединило более 400 предпринимателей со всего региона - многие приняли в нем участие в режиме видеоконференции. На форуме обсудили вопросы туризма, особенности создания и упаковки сувенирной продукции, новые тренды в сфере общепита, маркетинга, экспорта и многое другое. Мы также предоставили участникам возможность высказать свои пожелания и поделиться проблемами, чтобы совместно определить пути решения и разработать новые меры поддержки, актуальные здесь и сейчас».

Деловую программу четырехдневного события открыла тема туризма и семинар «Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона», на котором участники узнали о главных факторах успеха проектов по производству памятных «отпускных» сувениров с колоритом Самарской области. Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал «Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках». Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и смогли сформировать компетенции стратегического мышления.

Во второй день участники форума поговорили о нетворкинге, как инструменте развития бизнеса, обсудили тренды в маркетинге и продажах. Представители «вкусного» бизнеса во главе с известным экспертом сферы общественного питания Андреем Сажневым наметили траекторию развития отрасли в 2021 году.

Параллельно, на протяжении всего первого и второго дня работы Форума, в холле центра «Мой бизнес» проходила выставка сувениров самарских производителей, где желающие моглит приобрести яркие и уникальные товары местных мастеров.

Главным событием второго дня бизнес-мероприятия стал открытый диалог Дмитрия Богданова с молодыми предпринимателями региона. Глава областного минэкономразвития региона несколько часов отвечал на вопросы бизнес-сообщества. В режиме видеоконференции к диалогу с министром были подключены 37 муниципалитетов региона. Предприниматели спрашивали о поддержке социального бизнеса, возможностях льготного финансирования, участии в госзакупках и многом другом. В ходе встречи Дмитрий Богданов также вручил предпринимателям благодарственные письма от лица губернатора за вклад в развитие региона.

Третий день форума собрал на одной площадке самозанятых региона под единой концепцией «Сам себе предприниматель». Участники смогли посетить серию мастер-классов и семинаров, посвященных развитию любимого дела: о старте продаж на маркетплейсах, упаковке образовательного курса, сторителлинге как инструменте продвижения, а также мастер-класс по мобильной фотографии. В этот же день предпринимателей разных муниципальных образований отметили благодарственными письмами за добросовестный труд на благо Самарской области.

В рамках четвертого, заключительного дня форума состоялся семинар-практикум «Информационное поле турпродктов: как создавать востребованные предложения для современных туристов» от федеральных экспертов.

Наталья Катина, заместитель председателя правительства Самарской области:

- Предпринимательство - это основа экономики нашей Самарской области и страны в целом. Такие мероприятия, как форум «Мой бизнес 63», безусловно, очень важны и с точки зрения образовательных процессов, и с точки зрения общения представителей бизнес-сообщества между собой. Участники форума получили прекрасную возможность узнать что-то новое, презентовать свою продукцию, найти новых партнеров. Хочу пожелать успеха всем предпринимателям региона в их труде, ведь качество нашей жизни во многом зависит именно от них.

Ольга Кондрашова, владелец сети пансионатов для пожилых людей «Гармония»:

- Наш коллектив получил благодарственное письмо от министра экономического развития Самарской области. Нам очень приятно получить оценку и признание. Я очень благодарна и министерству, и правительству региона за организацию предпринимательского форума. Это прямая возможность задать свои вопросы, поговорить о наболевшем с первыми лицами, высказать свои пожелания. Такие мероприятия важны и нужны. Очень радует, что теперь у нас появился «Дом предпринимателя», где мы можем встречаться.

Татьяна Полякина, владелец частного детского сада:

- Участвуя в форуме, я получила огромное количество полезной информации. Это очень помогло мне решить вопросы, по которым до настоящего момента у меня были сомнения. Грамотные спикеры дали уверенность в том, что я нахожусь на правильном пути. Благодарна им за то, что нашли возможность пообщаться лично с каждым участником. Надеюсь воплотить в жизнь все услышанное. Я завела очень много полезных знакомств – с этими людьми мы будем развивать и поддерживать деловые взаимоотношения, и, надеюсь, сможем принести пользу родному региону. Огромное спасибо организаторам события!

Фото: economy.samregion.ru