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В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

3 марта 2025 18:28
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В зале Самарского Дома Офицеров собрались 900 приглашенных.

3 марта в Доме Офицеров Самарского Гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В зале собрались 900 приглашенных – участники Специальной Военной Операции и их родные, волонтёры, представители общественных организаций, оказывающих помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам СВО. 

Благодарственные письма главы города Самара вручили участнику специальной военной операции, награждённому Благодарностью от Верховного Главнокомандующего «За Отвагу» и Орденом «Мужества» Константину Бургазову; участнику специальной военной операции – Дмитрию Лучину, который получил тяжелые ранения, но смог вывести из-под обстрела вверенное ему подразделение с минимальными потерями. В числе награжденных участник СВО Игорь Комков – на сегодняшний день он самостоятельно доставляет гуманитарную помощь на личном транспорте, а также куратор социальных проектов и гуманитарных миссий в зону специальной военной операции Имиль Кочикаев, вместе с единомышленниками он осуществляет закупку, сбор и доставку гуманитарной помощи на линию фронта. 

Знака городской Думы Самары «За содействие специальной военной операции» удостоены: представитель Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Инесса Воробьева, активист Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа Самара Лидия Керова, член Самарской городской общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Зинаида Щербакова.

Праздничную атмосферу и весеннее настроение участникам мероприятия подарили артисты, выступавшие с концертной программой: Ансамбль танца «Конфетти», хор «Поющая эскадрилья», школа танцев Детский театр мюзикла Страна мечты, ансамбль «Волжские казаки», эстрадные певцы Вячеслав Веремейчик и Милена Май.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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