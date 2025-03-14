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13 марта в Самаре прошел финал городского чемпионата по виртуальной реальности - лазертагу среди школьников. Инициаторами турнира являются администрация города Самара совместно с самарским отделением российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Соорганизаторами выступили общественная организация «Ярче», всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и городская сеть лазертаг-клубов.

«Лазертаг - это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия. Два года назад она была признана официальным видом спорта, однако в Самаре до сих пор не проводились соревнования по ней. В этом году мы провели первый турнир, в котором приняли участие 48 самарских школ. Игры проходили по олимпийской системе с жеребьевкой и выбыванием проигравших. Из 102 команд-участниц в финал вышли 26. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: от 8 до 11 и от 11 до 14 лет», - пояснила заместитель главы города Самара Ирина Коковина.



На протяжении двух дней участники демонстрировали свои навыки в отрядном состязании «тактическая подготовка», отвечали на вопросы квиза и пробовали свои силы в управлении дроном на компьютерном симуляторе.



«Ребята пришли сюда, чтобы проявить себя. Мы предоставили детям возможность пообщаться с учащимися из других школ. Турнир стал элементом сплочения подросткового сообщества нашего города. Участие в чемпионате дало возможность школьникам отработать навыки командной работы и тактического мышления, которые обязательно пригодятся им в ходе военно-спортивной игры «Зарница 2.0», - отметил председатель совета самарского отделения «Движения Первых» Сергей Пушняк.



Все участники игры показали достойный уровень подготовки и четко соблюдали правила. Они продемонстрировали хорошие навыки, меткость, стратегическое мышление и отличную командную работу.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место - школа № 150 «Авангард»;

2 место - гимназия №1;

3 место - школа №153 «Патриоты».

Фото: администрация Самары