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В Самаре прошел День поминовения журналистов

12 мая 2021 11:19
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В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов

В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 11 мая (праздник Радоница) прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии. 

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России, на службу пришли сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. 

День поминовения журналистов проводится с 1996 года, в этом году он был 25-ым по счету. 

– Мы  рады, что у нашей организации есть такая добрая традиция – в Радоницу вспоминать  коллег, – отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, – людей, с которыми мы работали, которые были до нас… Горько, что их нет рядом, но они остаются в нашей памяти. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить  прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

На протяжении многих лет богослужение в память об усопших совершал отец Георгий (Георгий Шестун), член Союза журналистов России.  В этом году службу вёл его приемник – иеромонах Антоний Подоровский.

– У журналистов опасная профессия. Это воины Отечества, отстаивающие интересы страны, участвующие в духовной борьбе. – Считает Антоний Подоровский, иеромонах Троице-Сергиевого Храма, проводивший молебен. – Сегодня мы  молились об усопших журналистах, которые при жизни возделывали духовную почву, помогали людям сделать правильный выбор.

Прошедший год был годом  больших потерь – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. из жизни ушло семнадцать человек:

Арянина Ольга Борисовна,

Букатов Борис Михайлович,

Воскобойников Юрий Семёнович,

Грачева Зоя Алексеевна,

Гусельников Сергей Владимирович,

Давыдов Михаил Ефимович,

Дьячков Сергей  Германович,

Иванов Валерий Семенович,

Казак Василий Иванович,

Лобанов Анатолий Васильевич,

Мальков Валерий Иванович,

Павлухина Галина Михайловна,

Сергиенко Елена,

Сиротин Борис Зиновьевич,

Фетисов Борис Германович,

Эйнман Александр Альбертович,

Эскина Наталья Анатольевна.

Всего в «Скорбном списке»  областного Союза журналистов 488 имен. 

В память о коллегах Самарское областное отделение СЖР учредило  ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова,  «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова,  «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой; проводит конкурсы – «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы» и «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов им. П.С. Гроссмана». 

Ирина Иберева, руководитель Школы молодого журналиста при Самарском областном отделении СЖР: 

– Ценно, что на День поминовения приходят не только ветераны профессии, но и молодые люди, будущие журналисты. Через эту традицию они становятся ближе к нашему журналистскому братству.  Сегодняшнее мероприятие – повод вспомнить о том, с чего-то начинаются журналистика, Родина и жизнь.

Теги: День поминовения журналисты

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