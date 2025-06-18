В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»

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22 июня с 20:00 до 22:00 у Памятника Юнгам ВМФ на территории 3-ей очереди Самарской набережной в честь Дня Памяти и скорби пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти».

Подвиг каждого ветерана живет в нашей памяти. Именно поэтому 22 июня в рамках акции «Свеча памяти» ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ, волонтеры Самарского Дома молодёжи и курсанты военно-патриотического клуба «Патриот» встретятся, чтобы зажечь свечи в тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

22 июня 1941 г. жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после» – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз – началась Великая Отечественная война.

Эта война закончилась в 1945 г., но мы и по сей день помним о подвигах наших предков и гордимся мужеством людей, защищавших свою страну и погибших ради спасения Родины.

Организатором мероприятия является МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи».