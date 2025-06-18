Я нашел ошибку
Главные новости:
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Самаре автобус врезался в здание
В Самаре автобус врезался в здание
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.71
0.2
EUR 90.75
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»

18 июня 2025 11:29
133
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»

22 июня с 20:00 до 22:00 у Памятника Юнгам ВМФ на территории 3-ей очереди Самарской набережной в честь Дня Памяти и скорби пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти».

Подвиг каждого ветерана живет в нашей памяти. Именно поэтому 22 июня в рамках акции «Свеча памяти» ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ, волонтеры Самарского Дома молодёжи и курсанты военно-патриотического клуба «Патриот» встретятся, чтобы зажечь свечи в тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

22 июня 1941 г. жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после» – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз – началась Великая Отечественная война.

Эта война закончилась в 1945 г., но мы и по сей день помним о подвигах наших предков и гордимся мужеством людей, защищавших свою страну и погибших ради спасения Родины. 

Организатором мероприятия является МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
18 июня 2025, 13:07
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
Речь идет об участке дороги от ул. Полевой до ул. Маяковского. Транспорт
62
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
18 июня 2025, 11:35
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
Фонтан самый большой в Самаре, его преображения с нетерпением ждут все горожане. Благоустройство
131
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
18 июня 2025, 10:00
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
Объявлен оранжевый уровень опасности. Происшествия
153
В центре внимания
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
18 июня 2025  13:07
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
58
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
18 июня 2025  11:35
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
129
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
18 июня 2025  11:29
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
130
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
18 июня 2025  10:00
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
153
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
345
Весь список