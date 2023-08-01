В Самаре пройдёт спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!»

126

5 августа 2023 года в Самаре на 1-й очереди набережной реки Волга (Красноармейский спуск) с 16:00 до 19:00 пройдёт спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника.

В рамках мероприятия организуется благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 и 10000 метров. Собранные средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие».

Гостей праздника ждут мастер классы по йоге, дыхательной гимнастике, игре на барабанах АШЕ, лучшая танцевальная музыка, диджеи, Go-Go, море конкурсов, подарков, и многое другое. Для детей будут работать сладкие зоны, интерактивные площадки.

Кроме того, у всех желающих есть возможность выиграть уникальную умную колонку. До 4 августа в 7:00, 9:00, 12:00, 19:45 попади в эфир Радио Рекорд Самара (101.5 FM), отвечай на вопросы голосового помощника и проходи в финал, который состоится 5 августа на главной сцене праздника, где финалисты поборются за главный приз!

0+