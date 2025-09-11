В Самаре пройдёт первый региональный съезд учителей информатики

109

В следующую пятницу, 19 сентября, в Самаре пройдёт первый региональный съезд учителей, посвящённый 40-летию преподавания информатики в школе.

Яндекс Учебник совместно с благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова и Министерством образования Самарской области подготовил специальную программу. С педагогами поговорят о будущем IT-образования и искусственном интеллекте, поделятся успешными методиками и разберут задания-ловушки в ЕГЭ.

Среди спикеров — один из авторов учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий и многие другие. По итогам мероприятия каждый педагог получит именной сертификат.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/3NbyoY

Начало: 19 сентября в 11:00 (сбор с 10:00)

Место встречи: ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город» (пос. Придорожный, Николаевский проспект, 50)

Организаторы мероприятия: Яндекс Учебник, благотворительный фонд «Эмпатия», Министерство образования Самарской области и Институт развития образования.