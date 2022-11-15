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В Самаре пройдёт финальный этап ежегодного конкурса «Лучший МФЦ Самарской области»

15 ноября 2022 12:52
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В Самаре пройдёт финальный этап ежегодного конкурса «Лучший МФЦ Самарской области»

16 ноября 2022 года, в 16:00 в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская, 210, каб. 504) состоится финальный этап ежегодного конкурса «Лучший МФЦ Самарской области». Он позволяет выявить самые актуальные и передовые практики, используемые в региональных центрах «Мои документы», а также отметить профессионализм лучших специалистов.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ», «Лучший проект МФЦ».

В номинации «Лучший МФЦ» принимают участие МФЦ, чьи офисы оформлены в соответствии с фирменным стилем «Мои документы» или «Мой бизнес». Рабочая группа по ряду критериев отбирает тройку лидеров, с которыми конкурсная комиссия проводит личное собеседование и определяет победителя.

Номинацию «Лучший универсальный специалист МФЦ» представляют специалисты, работающие непосредственно с заявителями, на приеме и выдаче документов. МФЦ выдвигают на конкурс своих лучших сотрудников, и на первом этапе им предлагается обширное тестирование. Причем оцениваются не только компетентность и профессионализм, но также внимание и доброжелательность к каждому заявителю, обратившемуся в центр «Мои Документы». В данной номинации конкурс проходит в 3 этапа. Сначала проводится отбор на муниципальном уровне: МФЦ выдвигают на конкурс своих лучших работников. На втором этапе им предлагается обширное тестирование, по итогам которого отбираются не более 10 человек. На заключительном этапе конкурсная комиссия в процессе очного собеседования определяет победителя и лауреатов.

Состязание в профессиональном мастерстве по номинации «Лучший наставник МФЦ» в рамках регионального конкурса проводится с 2020 года. Быть универсальным специалистом МФЦ – это целая наука. Поэтому за обучение новичков берутся самые опытные и грамотные сотрудники МФЦ. Номинацию «Лучший наставник» представляют наиболее успешные и опытные специалисты МФЦ, которые помогают новым сотрудникам быстро вникнуть в рабочий процесс, делятся с ними своими профессиональными навыками и уникальными наработками. Наставник передает новому сотруднику не только свои знания, но и культуру взаимодействия с коллегами, партнерами и, конечно, заявителями.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области, специалисты и наставники, занявшие I, II, III места, поощряются денежным вознаграждением.

К участию в номинации «Лучший проект МФЦ» принимаются проекты, разработанные центрами «Мои документы», с даты начала реализации которых прошло не менее 6 месяцев.

Победители престижного профессионального состязания в номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ» представляют Самарскую область на всероссийском уровне.

Теги: Акценты

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