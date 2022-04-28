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В Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

3 и 4 мая на пл. Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов и военной техники.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

ВНИМАНИЕ!!! В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы из 6-ти единиц 122-мм орудий Д-30.

Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне – пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая.

Фото: правительство СО