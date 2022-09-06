В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города

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В честь 436-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. Праздничные мероприятия пройдут на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадях и набережной, в арт-пространствах и культурных учреждениях.



Во внутригородских районах запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные состязания, выставки и другие мероприятия. В рамках празднования Дня города будут задействованы, в том числе, общественные и дворовые территории, которые преобразились по нацпроекту «Жилье и городская среда».



Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в течение нескольких дней. Центральные мероприятия на общественных пространствах во всех внутригородских районах здесь.