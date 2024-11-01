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В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины», посвященный Дню Народного Единства

1 ноября 2024 20:10
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Этот забег завершает сезон 2024 года и собирает самых преданных и верных бегу людей на Самарской земле. 

В понедельник, 4 ноября 2024, в областной столице пройдёт VII ежегодный легкоатлетический забег «В беге мы едины», посвященный Дню Народного Единства. Этот забег завершает сезон 2024 года и собирает самых преданных и верных бегу людей на Самарской земле. 

Живописные трассы будут располагаться на II-ой очереди набережной реки Волга, старт и финиш - около бассейна ЦСК ВВС по адресу: Волжский проспект, 10.

Программой мероприятия запланированы забеги на дистанциях: 21,1 км - полумарафон от 16 лет и старше, 10 км - от 14 лет и старше, 3 км - от 11 лет и старше, северная ходьба 10 км - от 14 лет и старше, северная ходьба 3 км - от 11 лет и старше, 600 м - от 5 лет до 10 лет включительно, 300 м - от 1 до 4 лет в сопровождении родителей, "Самарская миля" 1586 м - от 7 лет и старше, корпоративный забег 5*3 км - от 11 лет и старше, 600 м "Инклюзивный забег" - от 5 лет и старше, возможно участие с сопровождением. Финишёры на всех дистанциях (кроме дистанции "Самарская миля 1586 м) награждаются уникальными коллекционными медалями.

Участники забега на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км и 600 м (кроме возраста 1-4 года), инклюзивный забег 600 м, "Самарская Миля" обязаны предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца. Возраст участников определяется на дату забега 04.11.2024.

Выдача стартовых пакетов будет осуществляться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко 30, ТЦ "Космопорт", магазин Спортмастер, 1 этаж.

2 ноября – с 15:00 – до 21:00.

3 ноября – с 11:00 – до 20:00.

4 ноября – с 8:00 - начало выдачи стартовых пакетов только иногородним участникам.

В рамках Самарского легкоатлетического забега «В беге мы едины», посвященного Дню народного единства, у участников есть возможность выполнить нормативы ГТО!

Для этого нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт – www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). При регистрации на сайте www.gto.ru участникам необходимо обязательно прикрепить личную фотографию. 04.11.2024 при регистрации в палатке ГТО предъявить следующие документы:
- паспорт/ свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);
- УИН-номер;
- медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО со сроком действия не более 1 года.
- согласие на обработку персональных данных (можно заполнить на месте);
- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования; желательно наличие индивидуальной или коллективной заявки на прохождение тестирования. Заявки принимаются на почту sport@cfks163.ru.

Узнать более подробную информацию о забеге можно на сайте.

 

Фото:   pxhere.com

 

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