В Самаре пройдет XVI Международный кинофестиваль «Соль земли»

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С 18 по 22 сентября 2023 года состоится кинофестиваль, который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России и других стран.

В конкурсную программу вошли 70 документальных картин, представленные в 5 номинациях.

В 2023 году в рамках кинофестиваля «Соль земли» открывается Кинолаборатория «Соль 2.0». На ее площадках профессиональные кинематографисты проведут мастер-классы на темы кинорежиссуры, анимации, операторского и сценарного искусства для всех, кто желает связать свою жизнь с кинематографом.

Совместно с музеями Самары будет реализован культурно-просветительский проект «СольВмузей», в рамках которого пройдут киномероприятия на музейных площадках Самарского художественного музея, музея Модерна, музея Эльдара Рязанова и Литературно-мемориального музея им. М.Горького.

Вход на все кинопоказы свободный, на творческие встречи по пригласительным билетам.

Еще больше подробностей на официальном сайте.

Фото: администрация Самары