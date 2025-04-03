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В Самаре пройдет встреча учащихся с заместителем Генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс»

3 апреля 2025 11:06
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В Самаре пройдет встреча учащихся с заместителем Генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс»

Встреча учащихся школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования с Геннадием Петровичем Аншаковым, заместителем Генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс», Героем Социалистического труда, доктором технических наук, членом-корреспондентом РАН.

Встреча учащихся и студентов проводится в рамках цикла мероприятий Исторического парка «Россия – моя история» «Умный четверг». Практически каждую неделю Исторический парк приглашает для встреч с молодёжью деятелей культуры, образования, исследователей и учёных. Новая встреча посвящена празднованию Дня Космонавтики.

Под руководством Г. П. Аншакова разработаны системы управления национальных космических систем для решения задач высокодетального, обзорного, планово-периодического, оперативного, фотоэлектронного и оптикоэлектронного, многозонального и спектрозонального наблюдения земной поверхности.

Разработаны теоретические основы построения цифровых бортовых комплексов управления космическими аппаратами для решения задач навигации, управления движением, планирования целевого функционирования КА, контроля работоспособности и принятия решений по управлению.

Аншаков внёс большой вклад в разработку и эксплуатацию надёжных ракет-носителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций — «Союз-2», «Союз-СТК», которые создавались на базе научно-технического задела по ракете Р7 (ОКБ-1). Эти ракеты-носители используются для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, выведения межпланетных аппаратов, радиотрансляционных спутников, автоматических КА народно-хозяйственного, научно-исследовательского и специального назначения по Федеральной космической программе и на коммерческой основе. Эта ракета-носитель продолжает оставаться самой массовой в мире — осуществлено более 1700 запусков.

ДАТА: 10.04.2025, 13:00

12+

МЕСТО: Исторический парк «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3-й этаж)

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