С 21 по 28 сентября 2025 года в Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная». 12+

Это единственный театральный фестиваль, объединяющий профессиональные театры Приволжского федерального округа, действующий на постоянной основе.

«Цель фестиваля – установление и развитие долгосрочного культурно творческого обмена, развитие традиций отечественного театрального искусства, пропаганда сценического искусства и творческих коллективов. У любителей театрального искусства есть редкая возможность, не уезжая из родного города, познакомиться с творчеством актеров и режиссеров из соседних городов и регионов», – делятся организаторы.

Это конкурсный фестиваль, в рамках которого работает высокопрофессиональное жюри:

Тимашева Марина – театральный критик, кандидат искусствоведения, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС, редактор журнала «Вопросы театра» (г. Москва);

Глебова Елена – театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» (г. Москва);

Иняхин Александр - театральный критик (г. Москва);

Морозова Екатерина - театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, педагог Российского института театрального искусства – ГИТИС (г. Москва);

Шалимова Нина – историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, руководитель семинара по театральной критике на театроведческом факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС (г. Москва).

Им предстоит оценить спектакли по следующим номинациям:

- Гран-при за лучший спектакль фестиваля;

- Приз за лучшую режиссерскую работу;

- Приз за лучшую сценографию;

- Приз за лучшую женскую роль;

- Приз за лучшую мужскую роль;

- Приз за выразительность театральных костюмов;

- Приз за лучшее пластическое решение спектакля;

- Приз за музыкальное оформление спектакля;

- Приз за лучшую женскую роль второго плана;

К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.

В фестивале представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности. В VII межрегиональном фестивале «Волга театральная» примут участие театральные коллективы из 9 городов Поволжья:

Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Глеба Дроздова (г. Тольятти) – спектакль «Пиковая дама» А. Пушкина;

Государственный татарский драматический театр Республики Татарстан (г. Альметьевск) – спектакль «Конокрад» Т. Миннулина;

Государственный русский драматический театр Республики Мордовия (г. Саранск) – спектакль «Маленькие трагедии» по циклу пьес А. Пушкина;

Орский государственный драматический театр им. А.Пушкина – спектакль

«Шинель» А. Казюханова по Н. Гоголю;

Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М.Горького – спектакль «Вдовий пароход» И. Грековой, П. Лунгина;

Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова Республики Марий Эл (г.Йошкар-Ола) – спектакль «Страсти по Торчалову»

Н. Воронова;

Нижегородский театр комедии» (Нижегородский театр «Комедiя») – спектакль «Бабье лето» по В. Шукшину;

Театр драмы для детей и молодежи «Версия» (г. Саратов) – спектакль

«На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского;

Театр «Самарская площадь» (г. Самара) – спектакль «Три сестры» А. Чехова;

Театр драмы «Камерная сцена» (г. Самара) – спектакль «Есенин. Осколки разбитого зеркала» С. Рубиной;

Театр для детей и молодежи «Мастерская» (г. Самара) – спектакль «Человек Ламанчский» Д. Вассермана;

Драматический театр «Грань» (г. Новокуйбышевск) – спектакль «Ученые женщины» Ж.-Б. Мольера.

Фестивальные спектакли демонстрируются на площадках театров: Самарский академический театр драмы имени М.Горького, «Самарская площадь». На собственной площадке представят свои спектакли театр драмы «Камерная сцена», драматический театр «Грань», театр для детей и молодежи «Мастерская».

Организатор: Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Самарское региональное отделение Союза.

Фото: департамент информационной политики СО