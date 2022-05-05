В Самаре пройдет V Межрегиональный Фестиваль Хоровой Музыки «Пасха над Волгой»

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По благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия 7 и 8 мая 2022 г. в Самаре, в дни Святой Пасхи, пройдёт V Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой».

Целью организации и проведения фестиваля является повышение исполнительского уровня коллективов и поиска новых творческих возможностей, создание пространства общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства и церковного пения.

Сохранение и приумножение музыкальных ценностей традиционной православной культуры, обмен опытом коллективов различных регионов России, знакомство с русской певческой культурой широкой публики являются основными задачами фестиваля.

За годы проведения фестиваля в Самаре побывали с выступлениями хоровые коллективы из разных городов России (Москвы, Пензы, Ульяновска, Тулы, Рыбинска, Брянска, Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска), показывая не только свое мастерство, но и желая близко познакомиться с нашим прекрасным волжским городом.

В этом году духовная музыка фестиваля зазвучит в новом великолепном концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г.Самара, ул.Соколова, 1А).

Традиционно организаторами выступают Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского Самарской епархии РПЦ и Благотворительный фонд «Спиридоновский – Никольский».

Участники фестиваля: профессиональные однородные и смешанные хоры, в том числе фольклорные ансамбли; клиросные хоры; учебные хоры музыкальных и музыкально-педагогических училищ, колледжей и ВУЗов, духовных учебных заведений.

В разные годы в фестивале принимало участие до 29 коллективов и порядка 580 участников.

Этот год также не стал исключением, и организаторы встречают такие интересные коллективы как:

- академический хор «Vivat» Самарского государственного университета;

- Камерный хор Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова «AnimaCantus»;

- Хоровая капелла «Аура» им.Александра Пахомова;

- Камерный хор Самарского государственного института культуры «SOLARIS»;

- Самарский губернский хор «София»;

- ансамбль духовной этнической музыки «Kelaptari».

Специальные гости.

В рамках фестиваля пройдёт творческая встреча и мастер-класс от именитого российского дирижёра и заслуженного артиста Российской Федерации – Никона Степановича Жилы.

Никон Жила является бессменным регентом и художественным руководителем хора московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря – главного хора Русской Православной Церкви, регулярно сопровождающего богослужения святейшего Патриарха и визиты предстоятеля РПЦ по России и за границу.

Участникам фестиваля будет предложено разобрать и исполнить сочинения хормейстера и ознакомиться с авторской методикой работы с хором.