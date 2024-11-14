В Самаре пройдет торжественное открытие клуба судомоделирования

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15 ноября на базе школы №55 пройдет торжественное открытие клуба судомоделирования. Для юных корабелов создали учебное помещение с токарными станками и оборудованием для получения судостроительных навыков.

Проект был разработан Самарским учебным тренажерным центром для моряков при поддержке Фонда президентских грантов. На базе школы в Куйбышевском районе Самары сотни детей и подростков на постоянной основе смогут развивать технические навыки и получать знания в области кораблестроения.

Проект реализуется при поддержке судостроительного завода ЗАО «Нефтефлот». В рамках обучения сотрудники предприятия познакомят ребят подшефной школы с проектированием современных кораблей, расскажут о профессиях и навыках, необходимых для работы в судостроительной отрасли.