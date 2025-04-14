В Самаре пройдет шестое занятие киношколы «Больше, чем кино»

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В Самаре в музее Эльдара Рязанова в субботу, 19 апреля, пройдет шестое занятие киношколы «Больше, чем кино» с темой «Райнер Вернер Фассбиндер: как стать классиком, будучи хулиганом» (16+). Встреча начнется в 17.00. Куратор программы и ведущий встреч – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Как найти подход к публике, которая тебя не любит и относится с подозрением? Такая задача встала перед Райнером Вернером Фассбиндером, режиссером фильмов «Бассейн» (1969, 18+) и «Берлин, Александерплац» (1980, 16+). Его дебютные картины вызвали волну возмущения: юный режиссер позволял себе бескомпромиссную критику. Чтобы сломить зрительское сопротивление, Фассбиндер обхитрил публику, рассказав историю страны через мелодраму.

Может ли современное кино принять форму эпического повествования? Является ли сентиментальность препятствием для объективного взгляда? Как показывать чувства в холодном и безразличном мире? Ответы на эти вопросы участники киношколы обсудят на занятии, посвященному кинематографу Фассбиндера.

Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Количество участников проекта ограничено. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылке: https://vk.cc/cKeNkX