В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»

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27 июня (четверг) в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+). Научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина разработала маршрут прогулки по доходным домам. Экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы.

Место сбора – ул. Самарская, 207. Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа. Стоимость участия – 350 рублей.

29 июня (суббота) в 11.00 пройдет семейный мастер-класс «Воздушный змей» (6+). Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями сделают свои уникальные «летательные аппараты» для игр.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».