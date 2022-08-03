В Самаре пройдет прием граждан по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование

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В целях обеспечения дополнительных гарантий по вопросам реализации прав граждан на образование 17 августа 2022 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области, при участии представителей министерства образования и науки Самарской области, Департаментов образования Администрации г.о. Самара и г.о. Тольятти, будет проведён прием граждан по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (846)3372903.

Место проведение приема граждан будет сообщено дополнительно.