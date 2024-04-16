В Самаре пройдет праздник для любителей собак

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Мероприятие состоится 21 апреля в Струковском парке, в 17:00.

- Конкурсы

- Мини-трасса Ралли Обидиенс для всех желающих

- Дог-своп

- Возможность пообщаться и погулять с собаками из Стационара "ФлагманВет".



Приглашают всех желающих!

6+

Хвостатых можно и нужно брать с собой, но не забываем главные правила:

- Держим собак на поводках (если нужно, то еще и в намордниках)

- Прежде чем подвести свою собаку к другой, спросите у хозяина разрешение, можно ли познакомиться

- Если у собаки течка, то лучше оставьте её дома, чтобы не волновать других собак

- Убираем за собаками.