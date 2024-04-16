В Самаре пройдет праздник для любителей собак

Мероприятие состоится 21 апреля в Струковском парке, в 17:00.
- Конкурсы
- Мини-трасса Ралли Обидиенс для всех желающих
- Дог-своп
- Возможность пообщаться и погулять с собаками из Стационара "ФлагманВет".
Приглашают всех желающих!
6+
Хвостатых можно и нужно брать с собой, но не забываем главные правила:
- Держим собак на поводках (если нужно, то еще и в намордниках)
- Прежде чем подвести свою собаку к другой, спросите у хозяина разрешение, можно ли познакомиться
- Если у собаки течка, то лучше оставьте её дома, чтобы не волновать других собак
- Убираем за собаками.