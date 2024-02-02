Я нашел ошибку
Главные новости:
Началась метель, и мужчина не смог самостоятельно найти дорогу домой.
Тольяттинские спасатели помогли заблудившемуся на Волге мужчине
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, -3°С.
3 февраля в Самарской области снег, до -6°С
Организована доследственная проверка, следователи выехали в школу.
В Самаре ученик получил серьезную травму во время инцидента на территории школы
Уже сейчас свое участие подтвердили многие издательства.
В Самаре пройдет Поволжский книжный фестиваль
Это будут решать школы и родители в индивидуальном порядке.
Минпросвещения: строгого разделения урока труда для мальчиков и девочек не будет
Ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки.
В Санкт-Петербурге ФСБ изъяла у контрабандистов более 640 кг кокаина на 2 млрд рублей
Среди них и самая титулованная в России заводская команда LADA Sport ROSNEFT.
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
Выставки-продажи продукции региональных производителей – один из наиболее популярных инструментов поддержки.
«Свое родное»: в областром центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерских продуктов
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.23
0.56
EUR 97.4
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Поволжский книжный фестиваль

2 февраля 2024 17:26
158
Уже сейчас свое участие подтвердили многие издательства.

8-11 февраля 2024 года в выставочной компании "Экспо-Волга" состоится событие, которое соберет книгоиздателей России, книгораспространителей  Самарского и других регионов Поволжья, авторов и читателей.

Участниками выставки являются: авторы и писатели, книжные издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, школы, высшие учебные заведения, центры дошкольного образования, центры внешкольной работы.

В выставке примут участие ведущие книжные издательства России, которые представят учебную и методическую литературу для педагогов школ и высших учебных заведений, детскую литературу, литературу нон-фикшн, художественную литературу. 

Уже сейчас свое участие подтвердили многие издательства. Отдельное место отведено экспозиции «Россия – это мы», на которой будет размещена экспозиция общественной организации «ZOV – своих не бросаем», писатель Александр Позин (ветеран СВО), а также экспозиция детских рисунков.

 В рамках деловой программы будут проведены:

- Творческие встречи и автограф-сессии с российскими писателями и поэтами; 

- Мероприятия для учителей русского языка и литературы, методистов, репетиторов;

- Мероприятия для профессионалов книжного сообщества (

- Презентация книг самарских писателей из серии "Народная библиотека Самарской губернии" - проекта Самарского отделения Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Самарской области.

- Финал областного турнира молодых поэтов от 16 до 30 лет - в рамках проекта Самарской областной организации молодых литераторов "Литературные таланты России", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- Фестиваль детской книги: встречи с авторами, конкурсы чтецов, познавательные мастер-классы от библиотек, литературные квесты, выступления детских творческих коллективов;

- Концерты, спектакли, литературные гостиные, литературные квесты и квизы с привлечением современных писателей.

6+

 

Фото: администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
2 февраля 2024  13:42
В Самаре за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
326
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
2152
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
457
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
1092
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
1255
Весь список