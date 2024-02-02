В Самаре пройдет Поволжский книжный фестиваль

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8-11 февраля 2024 года в выставочной компании "Экспо-Волга" состоится событие, которое соберет книгоиздателей России, книгораспространителей Самарского и других регионов Поволжья, авторов и читателей.

Участниками выставки являются: авторы и писатели, книжные издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, школы, высшие учебные заведения, центры дошкольного образования, центры внешкольной работы.

В выставке примут участие ведущие книжные издательства России, которые представят учебную и методическую литературу для педагогов школ и высших учебных заведений, детскую литературу, литературу нон-фикшн, художественную литературу.

Уже сейчас свое участие подтвердили многие издательства. Отдельное место отведено экспозиции «Россия – это мы», на которой будет размещена экспозиция общественной организации «ZOV – своих не бросаем», писатель Александр Позин (ветеран СВО), а также экспозиция детских рисунков.

В рамках деловой программы будут проведены:

- Творческие встречи и автограф-сессии с российскими писателями и поэтами;

- Мероприятия для учителей русского языка и литературы, методистов, репетиторов;

- Мероприятия для профессионалов книжного сообщества (

- Презентация книг самарских писателей из серии "Народная библиотека Самарской губернии" - проекта Самарского отделения Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Самарской области.

- Финал областного турнира молодых поэтов от 16 до 30 лет - в рамках проекта Самарской областной организации молодых литераторов "Литературные таланты России", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- Фестиваль детской книги: встречи с авторами, конкурсы чтецов, познавательные мастер-классы от библиотек, литературные квесты, выступления детских творческих коллективов;

- Концерты, спектакли, литературные гостиные, литературные квесты и квизы с привлечением современных писателей.

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Фото: администрация Самары