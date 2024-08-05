В Самаре пройдет первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»

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В Самаре 6 и 7 сентября на площадке торгового комплекса «Амбар» пройдет первый всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка».

За два дня фестиваля пройдут различные тематические мероприятия: показы фильмов; выставка фронтовых фотографий; тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ); работа интерактивных зон: лазертаг, стенды с дронами, выставка вооружения; встречи и общение с заслуженными участниками СВО; мастер-классы; поэтические чтения и многое другое.

В основном концерте фестиваля примут участие шестнадцать исполнителей и коллективов военнослужащих, ветеранов военных действий, представителей волонтерских движений.

7 сентября на большом гала-концерте можно будет увидеть и услышать выступления Юлии Чичериной и рэп-исполнителя РИЧа (Ричард Семашков), а также Петра Лундстрема.

Основные цели фестиваля – это сохранение и продвижение произведений, созданных участниками специальной военной операции. Уже сейчас их творчество оказывает значительное влияние не только на развитие отечественной музыки и литературы, но и на культуру в целом. Фестиваль также призван помочь молодым талантам раскрыть свой творческий потенциал. Он направлен на поддержку традиционных российских ценностей, а также на воспитание культуры взаимопомощи и поддержки. Идея проведения фестиваля творчества участников СВО «Ленточка» родилась у Центра реализации социальных проектов «Вольга» и военного оркестра Пятнадцатой Александрийской бригады Вячеслава Ворошилова. К воплощению проекта присоединился Комитет семей воинов Отечества Самарской области.

«Фестиваль «Ленточка» – это не просто культурное событие. Это значимая инициатива, направленная на поддержку наших героев и их семей. Мы, как организаторы фестиваля, гордимся тем, что можем внести свой вклад в укрепление чувства патриотизма и единства в нашем обществе», – подчеркнула Ольга Суркова, вице-президент холдинга «Глобал Вижн», член Общественной палаты Самарской области и руководитель проекта АНО «Вольга».

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