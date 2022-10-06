В Самаре пройдет   общественная акция «Я верю в свой народ»

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7 октября в Самаре и Санкт-Петербурге на площадках Исторических парков «Россия – Моя история» планируется проведение общественной акции «Я верю в свой народ» в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятие подготовлено Фондом социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда», Общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» (Самара), при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Пискаревского государственного мемориала, Общественной палаты Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда «Радость» (Самара), Общероссийских общественных организаций ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», регионального отделения Общероссийского движения содействия улучшению качества жизни граждан и росту могущества государства «СИЛЬНАЯ РОССИЯ», под патронажем военного комиссариата Санкт-Петербурга.



Также в рамках мероприятия будет представлена выставка «Все для фронта, все для Победы!»: о том, как поддерживали защитников Отечества во время Великой Отечественной войны все слои населения. К участию в мероприятии приглашены представители ВС РФ, силовых структур и подразделений, Герои России, а также организации и сообщества, оказывающие поддержку военным, участвующим в СВО, раненым, а также их семьям. Приглашаем Вас принять участие в общественной акции «Я верю в свой народ» в поддержку вооруженных сил Российской Федерации. Начало в 16.00 (Самара). Вход свободный.

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