В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»

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19 июня в 12.45 в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) состоится форум для НКО «Форточка ресурсов», организованный Самарской региональной общественной организацией поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб».

Форум посвящен актуальным вопросам поиска, привлечения и эффективного использования материальных, финансовых, информационных, организационных и других видов ресурсов для НКО Самарской области.

В рамках форума сотрудники и добровольцы НКО всего региона встретятся с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации, обменяются опытом и знаниями о возможных источниках и способах привлечения ресурсов.

Программой предусмотрено проведение трех туров. В рамках первого тура участники встретятся со спикерами по следующим темам: «Инклюзивный ресурсный центр как ресурс для НКО»; «Мастер-класс по работе с лестницеходом»; «Добровольчество и программа мобильности как ресурс»; «Взаимодействие с муниципальными и государственными учреждениями как ресурс». Второй тур даст возможность участникам встретиться с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации и коммерческих организаций. Третий тур будет посвящен вопросам бесплатной IT-поддержки для НКО, ресурсам для подтверждения актуальности и обоснования величины расходов бюджета в социальных проектах, целевого капитала НКО, фандрайзинга.

Форум для НКО «Форточка ресурсов» проводится в рамках проекта «Ресурсы.Есть» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.