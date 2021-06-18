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В Самаре пройдет областной этап конкурса «Первая высота»

18 июня 2021 12:39
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в Самаре пройдет областной этап конкурса Первая высота»

19 июня в Самаре пройдет областной этап конкурса «Первая высота». Участниками станут командиры и курсанты-инструкторы военно-патриотических объединений, кадетских классов или юнармейских отрядов Самарской области от 15 до 23 лет.

В программе: личные зачеты по военной и физической подготовке, проверка теоретических знаний, оценка проектной деятельности и личных качеств конкурсантов.

Победители и призеры будут награждены дипломами, кубками и ценными призами, а также получат возможность стать участниками всероссийского этапа конкурса.

Отборочный этап будет состоять из трех блоков. Лидерский блок: мультимедийная визитка участника и комплексный тест (проходит дистанционно), а также презентация проекта «Будем в армии служить — будем Родину хранить». Блок «Физическая подготовка»: бег 100 м, комплексное силовое упражнение, лазание по канату. Блок «Военная подготовка»: выполнение нормативов по огневой подготовке (разборка и сборка автомата Калашникова), стрельба из пневматического пистолета, метание ножей.

Начало конкурсной программы в 11:00 по адресу: пр. Масленникова, д. 37. 

Теги: конкурс Первая высота Юнармия

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