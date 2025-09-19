Я нашел ошибку
Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения

19 сентября 2025 20:44
87
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).

23 сентября в Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм «Жизнь в движении» для представителей старшего поколения.

В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+) из Кинельского, Безенчукского, Большечерниговского, Приволжского, Шенталинского, Ставропольского муниципальных районов и городских округов Кинель, Самара, Тольятти, Нефтегорск, Жигулевск, Октябрьск, Новокуйбышевск.

Спартакиада организуется с целью популяризации физической активности старшего поколения Самарской области. В качестве спортивных соревновательных видов определены настольные спортивные игры: шаффлборд, джаколло, корнхолл, дартс, кульбуто. Соревнования пройдут в командном и личном зачетах, победители, занявшие призовые места получат награды и памятные подарки.

Спартакиада по настольным спортивным играм «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ» проводится Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды душой» Самарской области в рамках реализации проекта «Серебряный актив Самарской области».

С 2022 года в регионе задействовано 5 комплектов по 8 видам настольных спортивных игр, а также комплекты палок для «скандинавской» ходьбы и наборы мини-гольфа, которые каждые полгода направляются в новые муниципальные образования для занятий и тренировок. Данные спортивные игры – это  универсальная практика физической активности для совершенствования когнитивных способностей, восстановления и развития здоровья в зрелом возрасте.

36 отрядов «серебряных» волонтеров занимаясь с данным спортивным инвентарем провели за этот период более 500 тренировок, а также турниров и самостоятельных мероприятий, в том числе с участием жителей муниципальных образований, детей и подростков, людей с инвалидностью и других категорий.

 

Фото:  pxhere.com

