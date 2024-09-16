В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория

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С 17 по 22 сентября Галерея Виктория проведет «Неделю современных игр» - цикл событий, посвященных роли игр в современной культуре. “Неделя игр” пройдет в рамках совместной выставки в Музее Модерна «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».

На большинство мероприятий вход свободный!

В программе “Недели современных игр” шахматный перформанс от самарских художников, лекции художника Антона Польского (Москва) и

исследователя Евгения Кузьмичева (Санкт-Петербург) о настольных и компьютерных играх как формах или объектах исследования, документальный

фильм о видеоигре, основанной на истории реальной семьи и открытие выставки в Музее Модерна «Новый символизм: Гиперборея и

киберпространство», в которой российские художники перебрасывают мосты от символизма начала ХХ века к современной виртуальной реальности.

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