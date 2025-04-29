Я нашел ошибку
Главные новости:
До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день.
C 30 апреля пустят пригородные речные маршруты до Зольного и Гавриловой поляны
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00.
В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»

29 апреля 2025 18:18
111
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.

3 и 4 мая в Самаре пройдет VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет в концертном зале собора Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А) и будет организован Самарской епархией.  (0+)

В этом году участниками фестиваля-конкурса станут такие коллективы как концертный хор «Перезвоны» (Санкт-Петербург), Архиерейский детский хор «Радость» Симбирской епархии, Женский камерный хор «Cantate» (Москва), Хор кафедры музыкального искусства Ульяновского государственного университета. 

Коллегию жюри в этом году вновь возглавит художественный руководитель и главный дирижер муниципального камерного хора «Нижний Новгород», доцент Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки - Иван Стольников. Также в рамках фестиваля 3 мая в 14:00 пройдёт творческая встреча с музыкальным редактором фонда «Святыни России», почетным членом Всероссийского хорового общества, художественным руководителем и главным регентом мужского хора при Даниловом монастыре Георгием Сафоновым.

Фестиваль «Пасха над Волгой» проводится с 2016 года. На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
29 апреля 2025, 20:35
Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут... Общество
16
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
29 апреля 2025, 19:52
Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов. Общество
137
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00.
29 апреля 2025, 19:21
В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00. Общество
114
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
276
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
230
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
366
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
368
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1073
Весь список