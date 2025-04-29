В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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3 и 4 мая в Самаре пройдет VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет в концертном зале собора Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А) и будет организован Самарской епархией. (0+)



В этом году участниками фестиваля-конкурса станут такие коллективы как концертный хор «Перезвоны» (Санкт-Петербург), Архиерейский детский хор «Радость» Симбирской епархии, Женский камерный хор «Cantate» (Москва), Хор кафедры музыкального искусства Ульяновского государственного университета.



Коллегию жюри в этом году вновь возглавит художественный руководитель и главный дирижер муниципального камерного хора «Нижний Новгород», доцент Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки - Иван Стольников. Также в рамках фестиваля 3 мая в 14:00 пройдёт творческая встреча с музыкальным редактором фонда «Святыни России», почетным членом Всероссийского хорового общества, художественным руководителем и главным регентом мужского хора при Даниловом монастыре Георгием Сафоновым.



Фестиваль «Пасха над Волгой» проводится с 2016 года. На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.

Фото: администрация Самары