В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»

3 мая (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс «Сказочные миры» (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.
Юные гости пофантазируют, в каком сказочном мире они хотели бы жить. Какие волшебные существа населяли бы его? Есть ли там горы и реки, леса и поля? А, может быть, погода в этой волшебной стране зависит от настроения жителей? Дети придумают название своему миру и нарисуют его карту, а также обсудят книги, откуда можно черпать вдохновение.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLa8lN
В воскресенье, 4 мая, в 15.00 пройдет пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Место сбора – ул. Самарская, 207а. Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA