В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»

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3 мая (суббота) в 11.00 пройдет мастер-класс «Сказочные миры» (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Юные гости пофантазируют, в каком сказочном мире они хотели бы жить. Какие волшебные существа населяли бы его? Есть ли там горы и реки, леса и поля? А, может быть, погода в этой волшебной стране зависит от настроения жителей? Дети придумают название своему миру и нарисуют его карту, а также обсудят книги, откуда можно черпать вдохновение.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLa8lN