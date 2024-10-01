В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»

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Мероприятия состоятся в Музее Рязанова.

2 октября (среда) в 17.00 пройдет лекция «Левитан. Голос страны» (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Лекция приурочена к 110-летию со дня рождения Юрия Борисовича Левитана.

Какая версия о местоположении Левитана в годы Великой Отечественной наиболее соответствует действительности? Как провинциальный мальчик с «окающим» владимирским говором стал «голосом эпохи»? Чем занимался Левитан после войны? На лекции речь пойдет о биографии диктора и его вкладе в Победу.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: 7(846)332-05-16