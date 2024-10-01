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В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»

1 октября 2024 09:31
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В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»

Мероприятия состоятся в Музее Рязанова.

2 октября (среда) в 17.00 пройдет лекция «Левитан. Голос страны» (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Лекция приурочена к 110-летию со дня рождения Юрия Борисовича Левитана.
Какая версия о местоположении Левитана в годы Великой Отечественной наиболее соответствует действительности? Как провинциальный мальчик с «окающим» владимирским говором стал «голосом эпохи»? Чем занимался Левитан после войны? На лекции речь пойдет о биографии диктора и его вкладе в Победу.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: 7(846)332-05-16

В субботу, 5 октября, в 17.30 пройдет вторая лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» (16+). Ее тема – «Георгий Данелия: комедия с человеческим лицом» (16+), а ведущим выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
На лекции речь пойдет о тех аспектах кинематографа Георгия Данелии, которые позволяют говорить о режиссере как об одном из главных гуманистов советского кино.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cBDN8V

Теги: Мероприятия

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