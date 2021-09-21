В Самаре пройдет фестиваль интернет-деятелей 404fest, направленный на популяризацию IT-профессий

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25 сентября в Самаре в десятый раз стартует легендарный фестиваль интернет-деятелей 404fest. Фестиваль направлен на популяризацию IT-профессий, привлечения внимания к передовым digital-проектам в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Кадры для цифровой экономики».

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году было решено возродить фестиваль после трехлетнего перерыва. Если первое мероприятие в 2010 году собрало около 200 человек, то в 2019 году 404fest посетили уже 1500 человек, а с докладами выступили представители более 60 компаний России и зарубежья.

В этот раз на фестиваль ожидают участников со всей России и ближнего зарубежья. Главное условие посещения 404fest для участников и представителей СМИ – НАЛИЧИЕ QR-КОДА о вакцинации от COVID-19!

В программе этого года уже заявлены: дизайнер и блогер Артемий Лебедев, продуктовый и информационный дизайнер Илья Бирман, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, дизайн-директор Райффайзенбанка Юрий Ветров, дизайн-директор Финтеха в Озоне Антон Шеин, CEO Мегаплана Сергей Козлов и еще более 60 топовых спикеров.

Лучшие IT-специалисты и собственники бизнеса соберутся под одной крышей, чтобы поделиться опытом и обсудить развитие индустрии. В два дня насыщенной программы вместились 10 тематических секций, в том числе, дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг и другие.

"Фестиваль уже стал во многом легендарным, первые его участники, которые приходили в статусе студентов и школьников, сегодня уже заявлены на мероприятие как директоры или топ-менеджеры крупных международных IT-компаний. К нам приезжают не только из регионов России, но и из разных уголков мира – это ведущие представители мировых IT-гигантов, таких как Apple, Facebook, Microsoft", - сообщил директор по развитию компании Mercury Development – организатор 404fest Евгений Демьяненко.