В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум

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8 июля 2022 года на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57) пройдет ежегодный Всероссийский форум «Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0». Это масштабное мероприятие объединит лучшие практики госуправления, привлечения и удержания талантов, а также представит траектории развития системы управления в кризисной ситуации.

Запланировано участие международных, федеральных и региональных экспертов, в том числе представителей аналитического центра при Правительстве РФ, АНО «Россия – страна возможностей», органов власти российских регионов, корпораций и многих других.

Напомним, впервые форум прошел в Самарской области в 2021 году при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Форум позволил экспертам и участникам с разных уголков России не просто обсудить проблемы и вызовы, но и выработать конкретные предложения по улучшению качества государственных услуг и повышению эффективности государственного управления. По итогам форума Глава региона предложил сделать его регулярным.

Программа форума 2022 года представлена несколькими треками: «Женское лидерство», «Управление на основе данных», «Эффективное госуправление», «Привлечение и удержание талантов», а также «Развитие системы управления в кризисной ситуации».

«В прошлом году к онлайн трансляции одновременно подключились более 10 000 человек из 76 регионов России. Это доказывает, насколько тема государственного управления и коммуникации актуальна. И в этом году нам уже подтвердили участие коллеги из разных регионов. Нам важно, чтобы получилась не сухая лекция в формате «пришел, послушал и забыл». Форум призван распространить лучшие управленческие практики – наглядно, опираясь на опыт. Эти новые подходы позволят привлекать к региональным проектам талантливые кадры, а в перспективе обеспечат экологичные государственные коммуникации.Говорить о серьезных темах нужно по-разному: мы организовываем круглые столы, лекции, панельные дискуссии. Обмен мнениями между государством, бизнесом и гражданами – это путь к более совершенному госуправлению», – отметила Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области.

Подробная информация о мероприятии и программе, а также форма для регистрации – на сайте форумгосуправление.рус

Координатор мероприятия: «Таволга», Самара.