В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Препарат предназначен для профилактики или лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение.
"Институт иммунологии" ФМБА подал документы в Минздрав на регистрацию препарата "Мир-19"
"Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.
Ведущие канала "Украина 24" убрали грузинского гостя из эфира после просьбы говорить на русском языке
Более 300 жителей села Новые Сосны Клявлинского района будут получать медпомощь в новых условиях.
В селе Новые Сосны Клявлинского района возведен современный ФАП
Глава государства заполнил анкету участника переписи, а затем обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн
Космонавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз — шесть месяцев.
На китайскую орбитальную станцию стартовала ракета с тремя космонавтами
Такой курс зафиксирован впервые с июля 2020 года.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля
От удара переднюю часть легковушки полностью смяло.
Три человека погибли при столкновении ВАЗ-2111 с грузовиком в Шигонском районе
Если Вы считаете, что блокировка соцкарты НЕПРАВОМЕРНА, обращайтесь по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ».
ВНИМАНИЕ! Информация для граждан по блокировке социальных карт      
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.24
-0.54
EUR 82.73
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

15 октября 2021 16:55
385
22 октября.

22 октября 2021 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на 2021-2022 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям до 21 октября 2021 года (включительно) проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Образовательные организации»).

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара можно скачать по ссылке.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2021;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений») и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Обращаем внимание на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
15 октября 2021  14:04
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
506
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
15 октября 2021  13:56
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
395
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
15 октября 2021  12:20
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
754
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
15 октября 2021  11:33
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
419
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
15 октября 2021  11:31
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
460
Весь список