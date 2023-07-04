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В Самаре проходят соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности VSFI 2023

4 июля 2023 18:06
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Особенностью VSFI 2023 года стало то, что в лекционной части организаторы сделал акцент на развитии базовых знаний и навыков, особенно востребованных среди работодателей в сфере IT.

С 3 по 9 июля на базе спортивного лагеря «Озерки» проходит интенсив по системному администрированию и основам информационной безопасности VSFI 2023. Участники - студенты из разных регионов России, которые прошли предварительный отбор.

В этом году на соревнования заявлено 13 команд, что является рекордом за все 11 лет существования соревнований. Среди участников – студенты самарских вузов, а также из Москвы, Пензы и других городов.

Соревнования VSFI проводятся при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Информационная безопасность и противодействие киберугрозам входят в число ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым. Ее реализации способствует проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе.

Особенностью VSFI 2023 года стало то, что в лекционной части организаторы сделал акцент на развитии базовых знаний и навыков, особенно востребованных среди работодателей в сфере IT. Интенсивная практико-ориентированная программа включает в себя мастер-классы, воркшопы и другие форматы. Кроме того, пройдет сразу несколько видов соревнований.

Открывая мероприятие заместитель руководителя регионального департамента информтехнологий и связи Павел Гокин отметил, что VSFI стало визитной карточкой Самарской области.

«Это замечательный проект, благодаря которому его участники не в академической обстановке, а «в поле» могут собрать инфраструктуру, проявить свои навыки по администрированию, защите информации, получить живое общение не в стенах вуза, а непосредственно, общаясь друг с другом, делясь опытом. Знания, полученные в вузе, ребята применяют здесь. Помимо практических занятий будут лекции, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли.  География проекта с каждым годом расширяется. Сейчас к участию привлечены разные регионы России», – сообщил Павел Гокин.

В разные годы за главный приз – шаманский бубен - боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов. Перед участниками выступили спикеры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Чукотки.

Основная идея VSFI – это непрерывный обмен опытом в нетипичных для IT-профессии условиях кемпинга или турбазы, нетворкинг экспертов и студентов в неформальной обстановке. Задача для участников основного направления соревнований – в полевых условиях запустить функционирующую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Победившая команда получает настоящий шаманский бубен, расписанный мастерами вручную, а также ценные подарки.

«Соревнования направлены на решение сложных задач.  Именно в таких условия и воспитывается характер, воля к победе. И, конечно же, это профессиональный рост, ведь помимо практических навыков ребята узнают от ведущих специалистов ИТ-отрасли как проводить информационные атаки и как от них защищаться», – отметил ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Вадим Ружников.

         Ежегодно мероприятие поддерживают ведущие компании сферы технологий, информационной безопасности. Куратор проекта Павел Шиверов уверен, что участие в VSFI закладывает основу для развития в профессии:

«Соревнования VSFI уникальны, поэтому к нам стекаются ребята со всей России. VSFI - это место, где участники, организаторы, спикеры, на равных условиях общаются друг с другом, на «ты» и могут в непринужденной атмосфере обмениваться опытом, задавать вопросы, обучаться».

Новый обладатель шаманского бубна станет известен 8 июля на закрытии соревнований.

 

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области

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