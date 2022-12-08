В Самаре проходят памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

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В четверг, 8 декабря, в преддверии празднования памятной даты возложить цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, представители общественных организаций, волонтеры, ветераны, студенты и жители города.



Свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.



Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырёх степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.



День Героев Отечества в России отмечают ежегодно 9 декабря. Дата была установлена в феврале 2007 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Авторы законопроекта выразили надежду, что это будет способствовать "формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству", которое нынешние бойцы готовы защищать в любую минуту, день и час.



В этот день отдают дань памяти героическим предкам и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По всей стране проходят памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества. В школах и библиотеках проводятся классные часы, посвященные празднику, а также уроки мужества. Ребятам рассказывают о подвигах наших предков и современных героях Отечества, показывают патриотические фильмы, прививают уважение и любовь к своей стране.



Память о тех, кто защищал Отечество почтили минутой молчания.

Фото: администрация Самары