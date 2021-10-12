В Самаре проходит XII юбилейный городской конкурс фотографии «Самарский взгляд»

245

С 4 октября по 21 октября в Самаре проходит XII юбилейный городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (2021 г.), целью которого является поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства, а также расширение знаний жителей региона с городом Самарой и Самарской областью (историей, достопримечательностями, достижениями).

Конкурс посвящен 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий.

По итогам конкурса в ноябре 2021 г. будет организована фотовыставка.

Организаторы:

Самарское областное отделение Союза журналистов России,

Администрация городского округа Самара,

Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России

Партнеры: Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

- «События»

- «Настроение города»

- «Люди и повседневная жизнь»

- «Природа»

- «Другая реальность»

- «Эврика!»

- «Спорт».

Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

В рамках конкурса будет вручен специальные приз «Самара-городок» от Администрации г.о. Самара – за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующую жизнь города Самары (архитектура, достопримечательности, городской пейзаж, исторические места, люди, события, повседневная жизнь).

Учрежден специальный приз – «Самарский край: штрихи к портрету» – за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих особенности Самарского региона (события, достопримечательности, исторические места, памятники архитектуры, природу, деятельность жителей Самарской области, достижения).

Также будут специальные призы от спонсоров.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов и на сайте Союза фотохудожников России.