В Самаре проходит цикл лекций и практических семинаров в рамках проекта «Общественная Позиция»

190

Общественная палата Самарской области совместно с Центром управления регионом реализует проект «Общественная Позиция», в рамках которого запланирована серия лекций и практических семинаров, направленных на увеличение присутствия членов Общественных палат муниципальных образований и лидеров общественного мнения в социальных сетях.

Участники проекта смогут повысить уровень своих компетенций для работы в социальных сетях и обсудят ключевые вопросы: актуальность аккаунта, представленность в социальных сетях, качество контента, контентная политика, периодичность и количественные показатели личного аккаунта.

Сегодня соцсети – это отдельная медиаплатформа, мощный инструмент формирования общественного мнения. Инициативы и проекты, нашедшие отражение на личных интернет-страницах, привлекают внимание аудитории и позволяют кратно увеличивать количество людей, вовлеченных в их реализацию. «Присутствие в социальных сетях представителей общественных организаций, вузовской молодежи и людей, имеющих активную жизненную позицию, позволит расширить информационный контент, посвященный Самарской области, станет точкой формирования новых туристических маршрутов по региону, что в целом положительно повлияет на инвестиционную привлекательность Самарской области», – отмечает руководитель проекта «Общественная Позиция» Павел Покровский.

Ключевое мероприятие проекта состоится 23 мая 2024 года в 11.00 ч. на площадке Общественного центра Сбера по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 208.