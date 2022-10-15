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В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

В ДК «Заря» на вопросы самарцев отвечают Глава Самары Елена Лапушкина, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, представители департаментов городской Администрации, региональных министерств, главы внутригородских районов Самары, представители банков, налоговой службы, службы судебных приставов, пенсионного фонда, прокуратуры Самарской области, центра занятости городского округа Самара.