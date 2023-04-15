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В Самаре проходит девятый фестиваль «Друг Человека»

15 апреля 2023 12:32
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В Самаре проходит девятый фестиваль «Друг Человека»

В Самаре проходит девятый фестиваль «Друг Человека». Организаторы представили на площадке ВЦ «Экспо-Волга» около 200 собак и 200 кошек разных мастей, размеров и пород. Это обитатели приютов и подопечные зооволонтеров, которые ищут себе хозяев. Любое животное можно забрать домой бесплатно.


Для гостей фестиваля подготовлена обширная программа. Предлагается проконсультироваться с кинологом, зоопсихологом или ветеринаром, а также получить подарки от спонсоров мероприятия. Для юных посетителей работает детская игровая зона, пишет Самарская газета.
Выставка будет проходить два дня, 15 и 16 апреля, с 11:00 до 18:00. Вход свободный. 0+.

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