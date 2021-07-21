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В Самаре продолжаются обучающие семинары-тренинги для председателей советов МКД

21 июля 2021 13:58
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В Самаре продолжаются обучающие семинары-тренинги для председателей советов МКД

В Самаре продолжается реализация обучающей программы  для председателей советов многоквартирных домов и иных форм самоуправления. Семинары  проходят во внутригородских районах с середины апреля 2021 года в формате группового обучения и индивидуальных консультаций. 

Идея создания обучающих тренингов зародилась  в начале текущего года, когда Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил серию встреч с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По итогам этих встреч в марте 2021 года создан Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По поручению Губернатора Самарской области работу центра и семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области.

20 июля очередной такой тренинг для желающих повысить уровень компетентности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства прошел в Советском районе Самары. В Советском районе 1162 многоквартирных дома, 123 председателя ТСЖ, ТСН, ЖСК, 891 председатель МКД. Как правило, в каждом обучающем семинаре принимает участие порядка 30 человек с учетом соблюдения социальной дистанции в период сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Планируется, что в программе примут участие все желающие.

Помимо администрации внутригородского района Самары в семинаре приняли участие также представители Государственной жилищной инспекции Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператора Самарской области «Фонд капитального ремонта», регоператора по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», управляющие компании. 

 «Данные обучающие программы имеют глобальное значение, без преувеличения. Часто при проведении объездов территории района, получаю от жителей вопросы, касающиеся работы фонда капитального ремонта или регионального оператора по вывозу бытовых отходов, и множество других, актуальных для самарцев. На таких семинарах жители могут напрямую взаимодействовать с компетентными службами и получить необходимую информацию для качественного управления своим домом», - подчеркнул первый заместитель Главы Советского внутригородского района Самары Сергей Свирень.

Слушатели очередного семинара узнали о механизме муниципального жилищного контроля, который работает в дополнение к государственному жилищному надзору органами ГЖИ, а также о формировании стоимости содержания жилья и полномочиях районных администраций в сфере ЖКХ. Каждый участник семинара получил необходимые информационные и методические материалы - рабочую тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, формы протоколов собрания собственников и формы отчетов. В завершение тренинга обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов.

 «Жилищное законодательство меняется очень быстро. Для того, чтобы грамотно и эффективно вести хозяйственную деятельность, мне необходимо владеть информацией. Сейчас актуальная тема для жителей нашего дома – ремонт инженерных коммуникаций. Сегодняшняя встреча дает возможность получить консультацию и приблизиться к решению значимой для жителей нашего дома задачи», - рассказала председатель совета МКД № 70 по ул. Аэродромной Татьяна Бочкарева.

Напомним, с марта текущего года работает бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263. По телефону могут обращаться все желающие в рабочие дни.

Теги: МКД тренинги

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